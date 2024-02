Suspeito de ter ajudado fugitivos de presídio de Mossoró diz ser inocente A Justiça Federal do Rio Grande do Norte decide na segunda-feira (26) se converte em preventiva a prisão temporária de Jânio Gleidson Carneiro Sousa, 22, suspeito de ter prestado ajuda a Deibson Cabral Nascimento, 25, e Rogério Mendonça da Silva, 35, foragidos da Penitenciária Federal de Mossoró. A dupla é caçada por 600 policiais desde o último dia 14, quando escapou da unidade federal, já chamada pelos mossoroenses de "segurança mínima". Até a conclusão deste texto, as forças policiais desconheciam os paradeiros de Deibson e Rogério, integrantes do CV (Comando Vermelho). A Polícia Federal oferece recompensa de R$ 15 mil por informações sobre cada um dos fugitivos. Veja o texto completo de Josmar Jozino