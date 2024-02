Preso do PCC tinha barril de cachaça em prisão de SP; litrão custava R$ 300 Um barril de cachaça, dez comprimidos Viagra de procedência ignorada, 15 cartões de memória e sete chips contendo pornografia adulta. O material ilícito foi apreendido em 22 de setembro de 2021 na cela 106, Pavilhão 1, da Penitenciária 2 de Presidente Venceslau (SP) — considerada de segurança máxima. Os presos Edilson Pereira Reis e Tony Ricardo Silveira, ambos ligados ao PCC (Primeiro Comando da Capital) e moradores do xadrez onde houve as apreensões, foram condenados na última sexta (23) por associação criminosa pelo juiz Gabriel Medeiros, da 1ª Vara de Presidente Venceslau. Veja o texto completo de Josmar Jozino