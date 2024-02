Tuta, excluído do PCC, é condenado a 12 anos por lavar R$ 1 bi da facção A Justiça de São Paulo condenou ontem mais quatro integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital), por associação criminosa e lavagem de dinheiro. Três deles já estão presos, e Marcos Roberto de Almeida, o Tuta, está foragido. Os réus foram acusados de movimentar R$ 1 bilhão da facção criminosa no período de janeiro de 2018 a junho de 2019. Veja o texto completo de Josmar Jozino