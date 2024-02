Guerra no PCC vai culminar na criação de outra facção em SP, dizem agentes O racha histórico no PCC (Primeiro Comando da Capital) envolvendo o líder máximo Marco Willians Herbas Camacho, 56, e os novos rivais da cúpula da facção vai dar surgimento a uma nova facção criminosa nos presídios de São Paulo, preveem fontes carcerárias. Segundo o MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo), Marcola tornou-se inimigo declarado de Roberto Soriano, 50, o Tiriça, de Abel Pacheco de Andrade, 49, o Vida Loka, e de Wanderson Nilton de Paulo Lima, 45, o Andinho. Veja o texto completo de Josmar Jozino