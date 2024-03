Dois homens suspeitos de envolvimento no assassinato de Pedro Rodrigues Filho, 68, o Pedrinho Matador, continuam foragidos um ano após o crime. A vítima, considerada o maior serial killer do Brasil, foi morta em 5 de março de 2023 em Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo. A Polícia Civil permanece investigando o caso e sabe que o PCC (Primeiro Comando da Capital) deu aval para o assassinato. Agentes apuraram que Pedrinho Matador havia discutido com traficantes do bairro Ponte Grande e queria proibir a comercialização de cocaína e maconha na região.