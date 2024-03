SP: Governo troca diretor de presídio do 'trem fantasma' após fuga de preso O governo de São Paulo trocou a diretoria da Penitenciária 1 de Presidente Venceslau, no interior. O presídio é conhecido como unidade de castigo e tem um corredor chamado de "trem fantasma", onde os presos ficam isolados durante meses e gritam por socorro como mostrou a coluna em 16 de dezembro de 2023. A troca acontece um dia depois da fuga do preso Claudemir José de Matos, recolhido na ala de regime semiaberto. O foragido, condenado a 39 anos e nove meses por homicídio e sete furtos, sumiu ontem à tarde (4), quando trabalhava em um parque agrícola da cidade. Veja o texto completo de Josmar Jozino