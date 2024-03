Ao manter habeas corpus com pedido de liminar em favor de Elvis Riola de Andrade, 46, o Cantor, acusado de ser do PCC (Primeiro Comando da Capital), a ministra Daniela Teixeira, do STJ (Superior Tribunal de Justiça), disse que a única organização que o réu integra é a Escola de Samba Gaviões da Fiel. A decisão saiu na tarde de ontem (5). Em 18 de dezembro do ano passado, a ministra já havia concedido uma decisão que garantia a liberdade dele. Cantor foi preso na Bolívia no dia 10 de janeiro deste ano e trazido para o Brasil, mas acabou colocado em liberdade no dia seguinte porque não havia mandado de prisão contra ele.