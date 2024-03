O ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, do STM (Superior Tribunal Militar), indeferiu na última quinta-feira (7) o habeas corpus com pedido de soltura imediata dos cabos Vagner da Silva Tandu e Felipe Ferreira Barbosa, do Arsenal de Guerra de Barueri, na Grande São Paulo. Os dois militares tiveram a prisão preventiva decretada no último dia 22, sob a acusação de envolvimento no furto de 21 metralhadoras do Exército. As armas sumiram no feriado de 7 de setembro do ano passado, Dia da Independência, mas o crime só foi descoberto em 10 de outubro.