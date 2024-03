Homem forte do PCC, 'Meia Folha' é morto a tiros no Guarujá (SP) Cristiano Lopes Costa, 41, o Meia Folha, um dos homens mais fortes do PCC (Primeiro Comando da Capital), foi morto a tiros na noite desta terça-feira (12), no Guarujá, na Baixada Santista. A polícia não descarta a hipótese de a vítima ter sido morta por causa do racha histórico na facção criminosa. Meia Folha foi baleado em frente a uma lanchonete, no cruzamento das ruas São Paulo e São Jorge, no bairro Itapema. Fontes policiais disseram que dois homens encapuzados conduzindo uma moto passaram e abriram fogo. Ele foi levado para o hospital Vicente de Carvalho, mas não resistiu. Veja o texto completo de Josmar Jozino