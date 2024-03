'Pietra do PCC', investigada por roubos, apavorava até idosos, diz polícia Laysla de Sousa Lima Rodrigues, 23, apelidada de Pietra do PCC e apontada pela polícia como líder de uma quadrilha de roubos a residências na zona leste paulistana, apavorava as vítimas durante os assaltos e não poupava nem sequer os idosos. Um deles de 90 anos, portador de mal de Alzheimer, foi ameaçado de morte pelo bando. Laysla foi presa na semana passada, por policiais do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), sob a acusação de ter comandado a invasão de duas casas na região do Jardim Aricanduva, nos dias 19 e 21 de fevereiro deste ano. Um menor foi apreendido e outros dois comparsas detidos. Veja o texto completo de Josmar Jozino