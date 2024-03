Como chefe do PCC levou 7 tiros e 'ressuscitou' durante necrópsia em SP O corpo de Wilson Nunes da Costa, o Guiló, baleado sete vezes por um rival, começava a ser preparado para a realização de necrópsia no IML (Instituto Médico Legal) de Sorocaba (SP), em 2001. Mas algo inusitado aconteceu. Um legista assumiu o plantão e percebeu que o homem estava vivo. O médico que tinha atendido o baleado em um hospital da região havia dado o paciente como morto. Um colega do profissional ligou para a mãe de Guiló e deu a trágica notícia: "Seu filho está morto". A família ficou consternada e saiu apressada atrás do atestado de óbito para providenciar velório e enterro. Veja o texto completo de Josmar Jozino