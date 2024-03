Cristiano Lopes Costa, 41, o Meia Folha, homem forte do PCC (Primeiro Comando da Capital), assassinado a tiros na noite da terça-feira (12), no Guarujá (SP), mantinha em seu apartamento de luxo uma biblioteca recheada de livros sobre o crime organizado. Meia Folha gostava de ler obras sobre mafiosos italianos, cartéis de droga colombianos, rota da cocaína no Brasil e títulos relacionados ao surgimento e expansão das maiores facções criminosas do país: o PCC, nascido em São Paulo, e o CV (Comando Vermelho), do Rio de Janeiro.