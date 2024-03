As investigações sobre o assassinato de Cristiano Lopes Costa, 41, o Meia Folha, um dos homens fortes do PCC (Primeiro Comando da Capital) na Baixada Santista, morto a tiros no último dia 12 no Guarujá, devem ter novos desdobramentos nos próximos dias. Os rumores são de que ele tinha envolvimento no homicídio do jornalista Thiago Rodrigues, pré-candidato à Prefeitura do Guarujá e assassinado a tiros na noite de 27 de dezembro do ano passado. E de que Meia Folha foi morto por queima de arquivo.