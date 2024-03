O racha no PCC (Primeiro Comando da Capital) mexeu no patrimônio dos parentes de ex-líderes expulsos recentemente da facção. Os ex-integrantes da cúpula começaram a devolver à organização todos os bens adquiridos com dinheiro da "família", como o grupo é chamado internamente. Os excluídos são os presos Roberto Soriano, 50, o Tiriça, Abel Pacheco de Andrade, 49, o Vida Loka, e Wanderson Nilton de Paula Lima, 45, o Andinho. O trio foi acusado de traição e calúnia pelo PCC, por chamar de delator o líder máximo da facção, Marco Willians Herbas Camacho, 56, o Marcola.