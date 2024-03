Dos 32.395 presos beneficiados com a saída temporária neste mês, no estado de São Paulo, 1.438 não retornaram à prisão e são considerados foragidos, Essa pode ter sido a última "saidinha" nos presídios paulistas, já que a Câmara de Deputados aprovou na quarta-feira (20) o projeto que acaba com o benefício. O deputado federal Guilherme Derrite (PL-SP), é o relator da proposta — hoje é titular da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo e se licenciou do cargo para atuar na votação da pauta. O texto agora segue para sanção do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele tem 15 dias para tomar a decisão.