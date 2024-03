Nos bastidores do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), unidade de elite da Polícia Civil de São Paulo, os comentários são de que rivais de Marco Willians Herbas Camacho, 56, o Marcola, chefão do PCC (Primeiro Comando da Capital), se articulam para criar uma nova facção. O nome teria sido escolhido: PCP (Primeiro Comando Puro) ou 15.3.15. Os números se referem às letras da sigla da organização no alfabeto. O 15 corresponde ao P e o 3 ao C. O estatuto com as regras de conduta dos faccionados do novo grupo já estaria pronto.