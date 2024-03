Prisão de Brasília tem de tudo; líder do PCC, delegado, deputado e mafioso Desde domingo (24), a Penitenciária Federal de Brasília vem sendo chamada por policiais penais de "clínica geral", porque abriga presos das mais variadas "especialidades", como faccionados do PCC (Primeiro Comando da Capital), mafiosos italianos, um deputado federal e um delegado da Polícia Civil. O apelido ganhou força depois que chegaram à unidade prisional o deputado Chiquinho Brazão (sem partido), o irmão dele, Domingos Frazão, conselheiro do TCE-RJ (Tribunal de Contas do Rio de Janeiro), e Rivaldo Barbosa, delegado e ex-chefe da Polícia Civil fluminense. Veja o texto completo de Josmar Jozino