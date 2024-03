PCC tem novos chefes nas ruas após racha histórico na organização criminosa Patrick Velinton Salomão, 43, o Forjado, e Pedro Luiz da Silva Soares, 52, o Chacal, são os nomes mais fortes do PCC (Primeiro Comando da Capital) em liberdade, após o racha histórico na facção. Ambos são leais a Marco Willians Herbas Camacho, 56, o Marcola, o número 1 da organização. Forjado está nas ruas desde 18 de fevereiro de 2022, quando deixou a Penitenciária Federal de Brasília pela porta da frente. Segundo o MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo), ele assumiu a função de "sintonia final" do PCC entre 2017 e 2018, após indicação de Marcola. Veja o texto completo de Josmar Jozino