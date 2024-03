Rivais de Marcola iriam explodir prédio do antigo Depen em Brasília, diz PF Roberto Soriano, 50, o Tiriça, Abel Pachedo de Andrade, 49, o Vida Loka, e Wanderson Nilton de Paula Lima, 45, o Andinho planejaram explodir o prédio do antigo Depen (Departamento Penitenciário Nacional) em 2018, quando ainda eram líderes do PCC (Primeiro Comando da Capital). No mês passado, o trio foi expulso do PCC e condenado à morte pela "sintonia final" (cúpula) da organização criminosa, depois de chamar de delator Marco Willians Herbas Camacho, 56, o Marcola, apontado pelas forças de segurança como o número 1 da facção. Veja o texto completo de Josmar Jozino