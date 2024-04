Motorista do Porsche aparentava estar embriagado, diz testemunha à policia Uma recepcionista de 37 anos contou à polícia que Fernando Sastre de Andrade Filho, 24, condutor do Porsche que colidiu contra um Sandero e matou o motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, 52, em São Paulo, aparentava estar embriagado. A testemunha foi ouvida ontem (2) no 30º Distrito Policial (Tatuapé) e disse ao delegado Nelson Vinícius Alves que o condutor do Porsche, além de aparentar sinais de embriaguez, estava cambaleando, tinha a voz pastosa, não sabia dizer o que estava ocorrendo e nem dizer o próprio nome. Veja o texto completo de Josmar Jozino