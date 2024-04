Marco Willians Herbas Camacho, 56, o Marcola, líder do PCC (Primeiro Comando da Capital), continua isolado em uma ala da Penitenciária Federal de Brasília (DF), onde também estão o espião russo Sergey Cherkasov, 38, e o delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, 54. Os três estão em celas individuais e, segundo fontes ligadas ao sistema prisional federal, cada um deles, por motivos de segurança, quando toma banho de sol fica sozinho no pátio de uma das quatro vivências (Alfa, Beta, Charles e Delta), como são chamadas as alas do presídio.