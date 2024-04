MP denuncia 29 em duas empresas de ônibus de SP suspeitas de elo com PCC O MP-SP Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia contra 19 representantes da empresa de ônibus UPBus e outros 10 da Transwolff. As companhias foram alvo da operação Fim da Linha, deflagrada terça-feira (9) em São Paulo. Quatro pessoas foram presas. Segundo o MP-SP, entre os 19 denunciados da UPBUs, três são líderes da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) e outros dois, Anselmo Bechelli Santa Fausta, o Cara Preta, e Cláuidio Marcos de Almeida, o Django, também eram do grupo, mas foram assassinados. Veja o texto completo de Josmar Jozino