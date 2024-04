Criadas com dinheiro do PCC (Primeiro Comando da Capital), as empresas de ônibus UPBus e Transwolff transportam até mesmo policiais militares do CPChoque (Comando de Policiamento de Choque) que participaram da operação Fim da Linha, deflagrada ontem (9) contra as companhias. Dirigentes das duas empresas são suspeitos de ligação com o PCC e foram alvos da operação conduzida por policiais militares e pelo MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo. Três investigados foram presos e um está foragido —este, apontado como líder da facção.