O sumiço de 26 armas do depósito da Guarda Civil Metropolitana de Cajamar, não foi o primeiro registrado em unidade policial de São Paulo. Em 2013, ao menos 31 pistolas automáticas foram furtadas do quartel da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar), unidade de elite da PM paulista. Segundo investigadores do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), da Polícia Civil, as armas da Rota foram vendidas para criminosos e reforçaram o arsenal do PCC (Primeiro Comando da Capital), a maior facção criminosa do Brasil.