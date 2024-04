A Polícia Militar prendeu hoje Alexandre Salles Brito, o Buiu, e decretou a prisão preventiva de Décio Gouveia Luiz, o Décio Português. Ambos são integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital) e acionistas da empresa de ônibus UPBus, da zona leste de São Paulo. A companhia UPBus e a empresa Transwolff, da zona sul, foram alvos da Operação Fim da Linha, deflagrada no último dia 9 pela PM e promotores do Gaeco (Grupo de Atuação Especial e de Combate ao Crime Organizado), subordinado ao MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo).