Justiça de Portugal condena três brasileiros do PCC por tráfico de drogas A Justiça de Portugal condenou ontem (17) três brasileiros integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital) por tráfico internacional de drogas e associação criminosa —as penas variam de oito a 13 anos de prisão. Um português e outros dois sérvios da máfia dos Balcãs, todos da mesma quadrilha, também foram condenados. Flávio Alves Oliveira, 44, recebeu a pena de 8 anos e 6 meses. No Brasil, ele tem extensa ficha criminal e fora condenado a 104 anos por latrocínio (roubo seguido de morte) e por ter sido flagrado com 300 kg de cocaína em Santos. Mas deixou a prisão em São Paulo pela porta da frente. Veja o texto completo de Josmar Jozino