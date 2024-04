Justiça nega revisão de condenação de Marcola por morte de juiz-corregedor O Tribunal de Justiça de São Paulo indeferiu o pedido de revisão criminal da condenação de Marco Willians Herbas Camacho, 56, o Marcola, a 29 anos de prisão pelo assassinato do juiz-corregedor de Presidente Prudente, Antônio José Machado Dias, morto a tiros em março de 2003. Preso atualmente na Penitenciária Federal de Brasília, Marcola considerado pelas forças de segurança como o principal líder do PCC (Primeiro Comando da Capital), foi acusado de ser um dos mandantes do crime. Veja o texto completo de Josmar Jozino