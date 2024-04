O filho e a mulher de Alejandro Herbas Camacho Júnior, o Marcolinha, foram presos pela Polícia Federal hoje em Santa Catarina. Marcolina é integrante da cúpula do PCC (Primeiro comando da Capital) e irmão de Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, chefe máximo da facção criminosa. Segundo agentes federais, Leonardo Alexander Ribeiro Herbas Camacho, sobrinho de Marcola, morava em Itajaí (SC), onde acabou detido, e de lá gerenciava negócios ilícitos ligados ao jogo do bicho, tráfico de drogas e de armas no Ceará. Ele já foi apontado pela PF como um dos novos líderes do PCC.