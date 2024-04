A Justiça do Ceará decidiu não levar a júri Gilberto Aparecido dos Santos, o Fuminho, pelos assassinatos de Rogério Jeremias de Simone, o Gegê do Mangue, e Fabiano Alves de Souza, o Paca, mortos a tiros em fevereiro de 2018, na região metropolitana de Fortaleza. O Ministério Público e a Polícia Civil cearense acusaram Fuminho de ser o mandante dos homicídios de Gegê e Paca, integrantes da cúpula do PCC (Primeiro Comando da Capital). Eles foram mortos porque teriam desviado dinheiro da facção criminosa.