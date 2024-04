Edivaldo Aragão, 36, que confessou ter participado no sequestro e desaparecimento do soldado da Polícia Militar Luca Romano Angerami, 21, em 14 de abril, no Guarujá, Baixada Santista, foi denunciado à Justiça por impedir e embaraçar investigações envolvendo organização criminosa. Segundo a Polícia Civil e o MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo), Aragão mentiu às autoridades com a intenção de atrapalhar as investigações sobre o paradeiro do soldado e de proteger os verdadeiros envolvidos no sumiço do policial militar.