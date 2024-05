Uma célula terrorista do PCC (Primeiro Comando da Capital) tinha dinamite suficiente para explodir o prédio onde mora o senador Sérgio Moro (União Brasil), em Curitiba. A revelação foi feita pelo promotor de Justiça de São Paulo, Lincoln Gakiya, no último dia 24, no podcast Fala Glauber. Segundo Gakiya, do Gaeco (Grupo de Atuação Especial e de Combate ao Crime Organizado), subordinado ao MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo), os explosivos com detonador estavam em um barril enterrado em uma das chácaras alugadas pela facção criminosa no Paraná.