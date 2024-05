O 6º Batalhão da Polícia Militar de Santos (SP), uma das principais unidades da corporação na Baixada Santista, foi alvo de um furto de armas e munição anteontem (5). A Polícia Civil e a PM instauraram inquéritos para apurar as circunstâncias do crime. A reportagem apurou que armários de PMs foram arrombados. Sumiram duas pistolas Glock .40 da Polícia Militar; 210 projéteis de pistolas do mesmo calibre; dois carregadores de pistola particular 9 mm; 24 projéteis particulares também de pistola 9 mm e um colete à prova de bala particular.