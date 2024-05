Uma policial militar é suspeita de envolvimento no furto de armas e munição do 6º Batalhão de Santos (SP). Há informações extraoficiais de que ela seria ordenança de um oficial superior e teria tentado cometer suicídio quando soube que acabaria presa. O furto no 6º Batalhão da Polícia Militar de Santos, uma das principais unidades da corporação na Baixada Santista, aconteceu no último domingo (5). A Polícia Civil e a PM instauraram inquéritos para apurar as circunstâncias do crime.