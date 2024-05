Motorista do Porsche é fichado no sistema prisional de SP e ganha matrícula Fernando Sastre de Andrade Filho, 24, condutor do Porsche envolvido no acidente de trânsito que matou o motorista de aplicativo Ornaldo dos Santos Viana, em 31 de março, na avenida Salim Farah Maluf, Tatuapé, zona leste, ganhou matrícula no sistema prisional paulista. Ele foi fichado sob número 1.370.592-6. A reportagem teve acesso ao prontuário criminal de Sastre Filho, preso em uma cela no CDP 2 de Guarulhos, na Grande São Paulo. Veja o texto completo de Josmar Jozino