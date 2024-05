Assassino de trans, Cupertino: quem está na prisão do motorista do Porsche A prisão onde está Fernando Sastre de Andrade Filho, 24, condutor do Porsche envolvido na colisão que matou o motorista de aplicativo Ornaldo dos Santos Viana, em 31 de março, no Tatuapé, zona leste de São Paulo, abriga outros presos autores de crimes considerados midiáticos. Um deles é Paulo Cupertino Matias, 52, acusado de matar o ator de Chiquititas, Rafael Miguel, 22, e os pais do rapaz, em junho de 2019 no bairro de Pedreira, zona sul paulistana. O preso está recolhido no CDP 2 (Centro de Detenção Provisória) de Guarulhos, na Grande São Paulo. Veja o texto completo de Josmar Jozino