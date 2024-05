Polícia encontra corpo de PM que havia desaparecido no Guarujá A polícia encontrou hoje (20) o corpo do soldado Luca Romano Angerami, 21, desaparecido desde o dia 14 de abril no Guarujá (Baixada Santos), após sair de uma adega na comunidade Santo Antônio. Ele tinha sido visto pela última vez entrando em uma biqueira (ponto de venda de drogas ) na região. Segundo fontes policiais, o cadáver de Angerami foi encontrado em uma região de mata na Vila Baiaina, no Guarujá, após 37 dias de buscas. O corpo estava em adiantado estado de decomposição e foi reconhecido graças a uma tatuagem em um dos braços. Veja o texto completo de Josmar Jozino