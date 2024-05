A Justiça Federal deve arrolar o preso Marco Willians Herbas Camacho, 56, o Marcola, como testemunha no júri do rival Roberto Soriano, 50, o Tiriça, acusado de ser o mandante do assassinato do agente penitenciário federal Alex Belarmino, de Souza, 36 anos. O julgamento não tem data definida. Os dois presos são apontados como integrantes da cúpula do PCC (Primeiro Comando da Capital) e romperam a amizade depois que Marcola foi acusado por Tiriça de ser delator ao chamá-lo de psicopata durante conversa com um funcionário da Penitenciária Federal de Porto Velho (RO).