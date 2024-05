Sócio de Marcola é trocado de cela e fica na 'cova dos leões' em Brasília O narcotraficante Gilberto Aparecido dos Santos, 53, o Fuminho, foi mudado de ala na Penitenciária Federal de Brasília e agora tem de tomar banho de sol com os novos rivais de seu sócio e braço direito Marco Willians Herbas Camacho, 56, o Marcola, número 1 do PCC (Primeiro Comando da Capital). A reportagem apurou que Fuminho foi trocado de cela e colocado na mesma ala (vivência) de Roberto Soriano, 50, o Tiriça; Abel Pacheco de Andrade, 49, o Vida Loka; e Wanderson Nilton de Paula Lima, 45, o Andinho. Os três chamaram Marcola de delator e acabaram expulsos do PCC. Veja o texto completo de Josmar Jozino