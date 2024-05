Edgar dos Reis, 43, o Edgar do Fort, foi assassinado com tiros de fuzil durante reunião política na noite de ontem (24), no distrito de Vicente de Carvalho, no Guarujá (SP). Ele se apresentava como pré-candidato a vereador na cidade da Baixada Santista. O crime aconteceu na rua 1º de Junho, 164, no bairro Pae Cara. O local era usado como escritório do pré-candidato pelo Avante. Até a conclusão deste texto, ninguém havia sido preso.