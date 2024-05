Alvo do MP, dono da Transwolff foi transferido para presídio do PCC em SP Luiz Carlos Efigênio Pacheco, 54, o Pandora, dono da Transwolff e réu em um processo pelos crimes de apropriação indébita, extorsão e lavagem de dinheiro está preso desde 30 de abril no maior reduto de presos do PCC (Primeiro Comando da Capital) no sistema carcerário paulista. Pandora foi transferido da Penitenciária de Iperó para a Penitenciária 2 de Presidente Venceslau, onde cumprem pena os grandes narcotraficantes e assaltantes de banco do país, integrantes das quadrilhas do "novo cangaço" e "domínios de cidade", todos ligados ao PCC. Veja o texto completo de Josmar Jozino