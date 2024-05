PCC: Rival de Marcola ficará mais um ano em prisão federal no DF A Justiça de São Paulo autorizou a permanência de Abel Pacheco de Andrade, 49, o Vida Loka, por mais um ano na Penitenciária Federal de Brasília. O preso é um dos maiores rivais de Marcos Willians Herbas Camacho, 56, o Marcola, número 1 do PCC (Primeiro Comando da Capital). Eles estão recolhidos na mesma prisão, mas são mantidos em alas separadas para preservar a integridade física de ambos. Segundo fontes do MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo), os dois tornaram-se inimigos após Marcola ter chamado Roberto Soriano 50, o Tiriça, de psicopata. Veja o texto completo de Josmar Jozino