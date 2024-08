Sócio da UPBus é preso em SP; juiz bloqueia R$ 8 bi em bens dos suspeitos O advogado Ahmed Hassan Saleh, conhecido como Mude, acionista da empresa de ônibus UPBus, foi preso na terça-feira (6) por policiais civis de Mogi das Cruzes, em outra operação contra a maior facção criminosa do Brasil. A UPBus, investigada por ligação com o PCC (Primeiro Comando da Capital), foi alvo da operação Fim da Linha, conduzida pelo MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) em abril deste ano. O presidente da empresa, acusado de lavagem de dinheiro e associação criminosa, foi preso. Veja o texto completo de Josmar Jozino