O documentário "O Grito", produzido pela K2 e Real Filmes e exibido desde domingo (29) na Netflix, mostra a aflição de mães, mulheres, filhos e amigos de presos isolados há anos em RDD (Regime Disciplinar Diferenciado), um sistema de castigo em vigor desde 2003 nas prisões brasileiras. No RDD, o prisioneiro é mantido 22 horas em cela individual, sem acesso a rádio, TV, jornais e revistas. Tem direito apenas a duas horas diárias de banho de sol com no máximo quatro detentos. A visita ocorre uma vez por semana e não há contato físico. Vidro blindado separa presos e visitantes.