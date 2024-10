Quando era pequeno e ainda estudava, Marco Willians Herbas Camacho, 56, o Marcola, apontado como líder máximo do PCC (Primeiro Comando da Capital), foi com uma excursão da escola ao programa Sílvio Santos e ganhou um par de tênis do apresentador. A revelação foi feita pela aposentada Noêmia Oliveira, tia de Marcola, durante a participação dela e da filha Thais no documentário "O Grito", produzido pela K2 e Real Filmes e exibido desde o último domingo (29) na Netflix.