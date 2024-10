A 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconheceu o direito do preso Odair Lopes Mazzi Júnior, 43, o Dezinho, recolhido na Penitenciária 2 de Presidente Venceslau (SP), de manter visita virtual com o filho. A diretoria do presídio e o MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) haviam se manifestado contra a visita virtual. O pedido acabou indeferido pelo juiz-corregedor Hélio Narvaez. A defesa do prisioneiro recorreu em segunda instância e ganhou a causa.