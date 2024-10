MP denuncia 19 acusados de movimentar R$ 8 bi para bancar políticos do PCC O MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) denunciou à Justiça 19 acusados de envolvimento em um esquema criminoso que movimentou R$ 8 bilhões por meio de um "banco do crime" e mais 19 empresas para apoiar candidaturas nas eleições municipais em São Paulo. A maioria foi presa durante a Operação "Decurio", deflagrada em agosto deste ano na capital e em outras nove cidades. Na ocasião, policiais civis da região do Alto Tietê e de outros municípios paulistas cumpriram também 60 mandados de busca e apreensão. Veja o texto completo de Josmar Jozino