PCC elabora novo organograma e aperfeiçoa estrutura da organização, diz MP O PCC (Primeiro Comando da Capital) elaborou um novo organograma e aperfeiçoou a estrutura da organização criminosa, composta por centenas de milhares de integrantes no Brasil e no exterior. A cúpula da facção está presa em unidades federais e na Penitenciária 2 de Presidente Venceslau (SP). O novo organograma consta em relatórios sigilosos do Gaeco (Grupo de Atuação Especial e de Combate ao Crime Organizado), subordinado ao MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo), sobre investigações de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Veja o texto completo de Josmar Jozino