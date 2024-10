Policia Militar detém suspeito de envolvimento na morte de Pedrinho Matador A Polícia Militar prendeu hoje Adalberto de Oliveira Alves Júnior, o Pierre, apontado pela Polícia Civil de Mogi das Cruzes como suspeito de envolvimento no assassinato de Pedro rodrigues Filho, 68, o Pedrinho Matador. O maior serial killer do Brasil foi morto a tiros em 5 de março de 2023 em Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo. Pierre teve a prisão temporária decretada e é investigado por participação no crime. Veja o texto completo de Josmar Jozino