Braço direito de André do Rap é preso e tem R$ 30 milhões bloqueados em SP Policiais civis prenderam na manhã da quarta-feira (23), Carlos da Silva Santos, 38, o Campeão. Ele é apontado pela Secretaria Estadual da Segurança Pública de São Paulo como o braço direito do narcotraficante André Oliveira Macedo, o André do Rap, foragido da Justiça deste outubro de 2020. Campeão foi preso na Vila Caiçara, na Praia Grande, por agentes da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de Itanhaém. O criminoso é considerado uma das lideranças do PCC (Primeiro comando da Capital) na Baixada Santista. Veja o texto completo de Josmar Jozino