'Gerente' de Marcola, condenado a 100 anos, quer ir para o semiaberto em SP André Luiz de Souza, 51, o Amin, integrante do PCC (Primeiro Comando da Capital) preso na Penitenciária 2 de Presidente Venceslau (SP), é condenado a 100 anos, 4 meses e 22 dias pelos crimes de homicídios, roubos, tráfico de drogas, furto, receptação, motim e falsificação de documentos. Mesmo com a longa condenação, o detento, apontado pelas autoridades como "gerente" de Marco Willians Herbas Camacho, 56, o Marcola, líder máximo do PCC, trava batalhas na Justiça para conseguir o benefício da progressão ao regime semiaberto. Veja o texto completo de Josmar Jozino